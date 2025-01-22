Бронни Джеймс эмоционально отреагировал на данк отца в матче с «Уизардс»
Бронни Джеймс пришел в восторг от эпизода с участием отца.
Новичок «Лейкерс» эмоционально отреагировал на данк 40-летнего Леброна Джеймса в матче с «Уизардс».
Форвард поставил сверху с сопротивлением Йонаса Валанчюнаса. 55-й номер драфта в этот момент находился на скамейке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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