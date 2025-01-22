Бронни Джеймс эмоционально отреагировал на данк отца в матче с «Уизардс»

Бронни Джеймс пришел в восторг от эпизода с участием отца.

Новичок «Лейкерс » эмоционально отреагировал на данк 40-летнего Леброна Джеймса в матче с «Уизардс».

Форвард поставил сверху с сопротивлением Йонаса Валанчюнаса. 55-й номер драфта в этот момент находился на скамейке.