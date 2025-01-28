«Мемфис» и «Милуоки» могут стать претендентами на Джимми Батлера
«Гризлис» и «Бакс» – серьезные «темные лошадки» в борьбе за Джимми Батлера.
По словам репортера Эвана Сайдери, «Мемфис» и «Милуоки» неожиданно могут стать серьезными претендентами на форварда «Майами». Обе команды способны сделать предложение, которое устроит «Хит».
Наиболее вероятным кандидатом на обмен в составе «Бакс» является форвард Крис Миддлтон. Как отмечает Сайдери, «Бакс», скорее всего, придется включить собственный драфт-пик первого раунда 2031 года в любую сделку по обмену Миддлтона, чтобы побудить другую команду взять его контракт.
Единственный пик «Милуоки» в первом раунде, который может быть обменян в ближайшее время, — это пик 2031 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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