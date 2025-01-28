Хирро и Адебайо набрали на пару 56 очков, «Майами» победил «Орландо» во 2-м овертайме после отстранения Батлера
«Майами» вырвал победу у «Орландо» во 2-м овертайме.
В составе «Хит» Тайлер Хирро и Бэм Адебайо набрали в сумме 56 очков. «Майами» победил принципиального соперника со счетом 125:119 2ОТ, отыграв «-14» в четвертой четверти.
В активе Хирро 30 очков, 8 подборов и 12 передач, у Адебайо – 26 очков, 10 подборов и 9 передач.
В понедельник ведущий игрок команды последних лет Джимми Батлер был отстранен на неопределенный срок после того, покинул тренировку «Хит» на фоне сообщения о переводе на скамейку.
В этом сезоне у «Майами» результат 10-10 без Батлера. С защитником в составе показатель составляет 13-12.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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