Джимми Батлер отстранен на неопределенный срок. Форвард покинул тренировку «Хит» после сообщения о переводе на скамейку

«Майами» отстранил Джимми Батлера на неопределенный срок.

Конфликт Джимми Батлера, требующего обмена из «Хит», с организацией получил продолжение.

Форвард должен был вернуться на площадку во встрече с «Орландо» после двух пропущенных из-за отстранения матчей. Игроку сообщили, что команда переводит его на скамейку запасных. Место Батлера в старте должен занять форвард Хэйвуд Хайсмит. Батлер самовольно покинул тренировку.

«Хит» отстранили форварда на неопределенный срок.