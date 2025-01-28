Джимми Батлер отстранен на неопределенный срок. Форвард покинул тренировку «Хит» после сообщения о переводе на скамейку
«Майами» отстранил Джимми Батлера на неопределенный срок.
Конфликт Джимми Батлера, требующего обмена из «Хит», с организацией получил продолжение.
Форвард должен был вернуться на площадку во встрече с «Орландо» после двух пропущенных из-за отстранения матчей. Игроку сообщили, что команда переводит его на скамейку запасных. Место Батлера в старте должен занять форвард Хэйвуд Хайсмит. Батлер самовольно покинул тренировку.
«Хит» отстранили форварда на неопределенный срок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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