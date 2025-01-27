Эдди Джонсон об обмене Джимми Батлера: «Столкнулись два упрямых человека. Такое часто заканчивается плохо»
Эдди Джонсон прокомментировал возможность прихода Джимми Батлера в «Санз».
«Когда видишь все происходящее вне площадки, и как он себя повел в этой ситуации, появляется вопрос, будет ли он таким же в новой команде, или она получит прежнего Батлера, который дважды привел «Майами» в финал.
Это вопрос висит в воздухе. Прошлое всегда преследует тебя, пока ты не докажешь обратное.
С баскетбольной точки зрения Батлер конечно же поможет «Финиксу». Но эта сделка вряд ли случится.
Многие команды хотели бы заполучить Джимми к себе. Но здесь столкнулись два упрямых человека. И такое часто заканчивается плохо», – заключил бывший баскетболист и журналист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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