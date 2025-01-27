Эдди Джонсон об обмене Джимми Батлера: «Столкнулись два упрямых человека. Такое часто заканчивается плохо»

Эдди Джонсон прокомментировал возможность прихода Джимми Батлера в «Санз».

«Когда видишь все происходящее вне площадки, и как он себя повел в этой ситуации, появляется вопрос, будет ли он таким же в новой команде, или она получит прежнего Батлера , который дважды привел «Майами » в финал.

Это вопрос висит в воздухе. Прошлое всегда преследует тебя, пока ты не докажешь обратное.

С баскетбольной точки зрения Батлер конечно же поможет «Финиксу ». Но эта сделка вряд ли случится.

Многие команды хотели бы заполучить Джимми к себе. Но здесь столкнулись два упрямых человека. И такое часто заканчивается плохо», – заключил бывший баскетболист и журналист.