«Майами» снизил запрашиваемую цену за Джимми Батлера

«Майами» намерен обменять Джимми Батлера до дедлайна.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Хит» снизил запрашиваемую цену за звездного форварда, стремясь облегчить обмен и завершить сделку до дедлайна.

«Финикс » остается одинственной командой, которая всерьез заинтересована в приобретении Батлера . Однако, чтобы заключить сделку, необходимо, чтобы защитник «Санз» Брэдли Бил отказался от пункта о запрете обмена.

По словам Уиндхорста, команды, которые ранее считали, что не могут выменять Батлера, теперь думают, что это возможно, поскольку надежды «Финикса» обменять Била тают.

«Майами » отстранил Батлера на неопределенный срок после того, как тот самовольно покинул тренировку, узнав, что команда переводит его на скамейку запасных.