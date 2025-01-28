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«Майами» снизил запрашиваемую цену за Джимми Батлера

«Майами» намерен обменять Джимми Батлера до дедлайна.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Хит» снизил запрашиваемую цену за звездного форварда, стремясь облегчить обмен и завершить сделку до дедлайна.

«Финикс» остается одинственной командой, которая всерьез заинтересована в приобретении Батлера. Однако, чтобы заключить сделку, необходимо, чтобы защитник «Санз» Брэдли Бил отказался от пункта о запрете обмена.

По словам Уиндхорста, команды, которые ранее считали, что не могут выменять Батлера, теперь думают, что это возможно, поскольку надежды «Финикса» обменять Била тают.

«Майами» отстранил Батлера на неопределенный срок после того, как тот самовольно покинул тренировку, узнав, что команда переводит его на скамейку запасных.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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