Александр Церковный о подписании Алексея Шведа: «Это была лучшая опция в нашей ситуации»
— На место Муна вы подписали Алексея Шведа. Это была первая опция или рассматривали других игроков на рынке свободных агентов?
— Я бы сказал, что это была лучшая опция в нашей ситуации. Опять же, гарантированно понятный игрок для тренера.
— Как оцените мотивацию Алексея после возвращения из Китая? Верите, что он станет лидером коллектива?
— Если Алексей реализует в «Зените» свои лучшие качества, то он, безусловно, очень нам поможет.
— Приезд Шведа еще больше повысит интерес болельщиков к домашним матчам? Чувствуется повышенный спрос на билеты?
— Завтра и на других ближайших матчах точно будут те, кто специально придет на Алексея Шведа. А вот дальше уже будет зависеть от того, как он и команда будут играть.
— В целом довольны посещаемостью в этом сезоне?
— Спрос на билеты и посещаемость матчей заметно растут с каждым сезоном. Но буду доволен тогда, когда на всех матчах будет аншлаг, — сказал Александр Церковный.
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