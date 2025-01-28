Александр Церковный о подписании Алексея Шведа: «Это была лучшая опция в нашей ситуации»

Гендиректор «Зенита» прокомментировал переход в команду Алексея Шведа.

— На место Муна вы подписали Алексея Шведа. Это была первая опция или рассматривали других игроков на рынке свободных агентов?

— Я бы сказал, что это была лучшая опция в нашей ситуации. Опять же, гарантированно понятный игрок для тренера.

— Как оцените мотивацию Алексея после возвращения из Китая? Верите, что он станет лидером коллектива?

— Если Алексей реализует в «Зените » свои лучшие качества, то он, безусловно, очень нам поможет.

— Приезд Шведа еще больше повысит интерес болельщиков к домашним матчам? Чувствуется повышенный спрос на билеты?

— Завтра и на других ближайших матчах точно будут те, кто специально придет на Алексея Шведа. А вот дальше уже будет зависеть от того, как он и команда будут играть.

— В целом довольны посещаемостью в этом сезоне?

— Спрос на билеты и посещаемость матчей заметно растут с каждым сезоном. Но буду доволен тогда, когда на всех матчах будет аншлаг, — сказал Александр Церковный .