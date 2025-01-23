Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»

Александр Щербенев рассказал о подготовке к выездному матчу против «Самары».

«Подготовка шла в штатном режиме, не так давно уже играли с «Самарой», поэтому хорошо знаем соперника.

К нам уже присоединился Алексей Швед , помогаем ему как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду. Уверен, он нам очень поможет в этом сезоне.

Едем в Самару с хорошим настроением и боевым настроем!» – сказал защитник «Зенита ».