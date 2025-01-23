Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
Александр Щербенев рассказал о подготовке к выездному матчу против «Самары».
«Подготовка шла в штатном режиме, не так давно уже играли с «Самарой», поэтому хорошо знаем соперника.
К нам уже присоединился Алексей Швед, помогаем ему как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду. Уверен, он нам очень поможет в этом сезоне.
Едем в Самару с хорошим настроением и боевым настроем!» – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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