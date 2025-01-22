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Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»

Сергей Елевич уверен, что Алексей Швед вольется в команду без промедления.

«Произведет ли Швед фурор уже в первом матче за «Зенит»? Ему, конечно, надо влиться. Тем не менее Алексей — такой мастер, который, весьма вероятно, вольется в команду без промедления.

Все‑таки он игрок очень высокого класса. Думаю, что он быстро адаптируется. Алексей прекрасно знает, что от него ждут. Так что время ему не потребуется. Думаю, что уже в первых матчах за «Зенит» он начнет показывать свое мастерство», — сказал заслуженный тренер России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Швед
logoЗенит
Сергей Елевич
logoЕдиная лига ВТБ
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