Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»

Сергей Елевич уверен, что Алексей Швед вольется в команду без промедления.

«Произведет ли Швед фурор уже в первом матче за «Зенит »? Ему, конечно, надо влиться. Тем не менее Алексей — такой мастер, который, весьма вероятно, вольется в команду без промедления.

Все‑таки он игрок очень высокого класса. Думаю, что он быстро адаптируется. Алексей прекрасно знает, что от него ждут. Так что время ему не потребуется. Думаю, что уже в первых матчах за «Зенит» он начнет показывать свое мастерство», — сказал заслуженный тренер России.