Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
Сергей Елевич уверен, что Алексей Швед вольется в команду без промедления.
«Произведет ли Швед фурор уже в первом матче за «Зенит»? Ему, конечно, надо влиться. Тем не менее Алексей — такой мастер, который, весьма вероятно, вольется в команду без промедления.
Все‑таки он игрок очень высокого класса. Думаю, что он быстро адаптируется. Алексей прекрасно знает, что от него ждут. Так что время ему не потребуется. Думаю, что уже в первых матчах за «Зенит» он начнет показывать свое мастерство», — сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем