Иван Ухов: «Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Алексей Швед, не будет»

Иван Ухов высказался о переходе Алексея Шведа в «Зенит».

«Особого настроя на «Зенит » из-за того, что туда перешел Швед , у меня не будет. Для нас «Зенит» такой же принципиальный соперник, как «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В матчах с такими соперниками настрой всегда один — только на победу и на тяжелую игру.

Алексея же только хочется поздравить с тем, что он вернулся в лигу. Уже скоро увидимся с ним на площадке.

Хотел ли бы видеть Шведа в ЦСКА? Я не генеральный менеджер, поэтому на такие вопросы отвечать не могу. Не моя компетенция. Алексею только хочу пожелать удачи и поменьше травм», — сказал атакующий защитник ЦСКА .