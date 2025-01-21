Иван Ухов: «Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Алексей Швед, не будет»
Иван Ухов высказался о переходе Алексея Шведа в «Зенит».
«Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Швед, у меня не будет. Для нас «Зенит» такой же принципиальный соперник, как «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В матчах с такими соперниками настрой всегда один — только на победу и на тяжелую игру.
Алексея же только хочется поздравить с тем, что он вернулся в лигу. Уже скоро увидимся с ним на площадке.
Хотел ли бы видеть Шведа в ЦСКА? Я не генеральный менеджер, поэтому на такие вопросы отвечать не могу. Не моя компетенция. Алексею только хочу пожелать удачи и поменьше травм», — сказал атакующий защитник ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
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