Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана и стал 14-м по попаданиям с игры в истории НБА
Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана по важному показателю .
Форвард «Санз» в понедельник стал 14-в истории НБА по попаданиям с игры. По ходу встречи с «Клипперс» Кевин реализовал 9/19, набрав 24 очка.
Теперь Дюрэнт попытается настичь Кевина Гарнетта, который за 21 год в лиге реализовал 10 505 бросков с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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