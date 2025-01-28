Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана и стал 14-м по попаданиям с игры в истории НБА

Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана по важному показателю .

Форвард «Санз» в понедельник стал 14-в истории НБА по попаданиям с игры. По ходу встречи с «Клипперс» Кевин реализовал 9/19, набрав 24 очка.

Теперь Дюрэнт попытается настичь Кевина Гарнетта , который за 21 год в лиге реализовал 10 505 бросков с игры.