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Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана и стал 14-м по попаданиям с игры в истории НБА

Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана по важному показателю .

Форвард «Санз» в понедельник стал 14-в истории НБА по попаданиям с игры. По ходу встречи с «Клипперс» Кевин реализовал 9/19, набрав 24 очка.

Теперь Дюрэнт попытается настичь Кевина Гарнетта, который за 21 год в лиге реализовал 10 505 бросков с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoФиникс
logoТим Данкан
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoКевин Гарнетт
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