Кевин Дюрэнт о Нике Ричардсе: «Он уже комфортно чувствует себя на площадке, осталось достичь еще большей степени комфорта в раздевалке»

Кевин Дюрэнт и Ник Ричардс рассказали об адаптации игрока в «Финиксе».

Ричардс обновил личный рекорд по подборам, оформив дабл-дабл – 20+19 во встрече с «Вашингтоном» (119:109).

«Мы стараемся подстроить игру под него, сделать ее простой. Заслон, дорога к кольцу, если открыт – отдать ему мяч. Стараемся не перемудрить, пусть все приходит постепенно, естественным образом. Нюансы придут позже.

Он уже подходит к нам с Букером с наблюдениями по защитникам, предложениями по постановке заслонов.

Мы много расспрашиваем его о нем самом. Он уже чувствует себя комфортно на площадке, осталось добиться еще более комфортного ощущения в раздевалке. Думаю, скоро ему покажется, что он в команде уже давно», – рассказал форвард Кевин Дюрэнт.

«Все стараются облегчить мне работу. Персонал, главный тренер, все игроки. Все говорят мне быть самим собой.

Кевин Дюрэнт постоянно подбадривает меня, подталкивает меня к активной игре один на один, чтобы я не был односторонним баскетболистом. Это многое говорит о его лидерских качествах», – поделился центровой Ник Ричардс .