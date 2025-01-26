Кевин Дюрэнт о Нике Ричардсе: «Он уже комфортно чувствует себя на площадке, осталось достичь еще большей степени комфорта в раздевалке»
Ричардс обновил личный рекорд по подборам, оформив дабл-дабл – 20+19 во встрече с «Вашингтоном» (119:109).
«Мы стараемся подстроить игру под него, сделать ее простой. Заслон, дорога к кольцу, если открыт – отдать ему мяч. Стараемся не перемудрить, пусть все приходит постепенно, естественным образом. Нюансы придут позже.
Он уже подходит к нам с Букером с наблюдениями по защитникам, предложениями по постановке заслонов.
Мы много расспрашиваем его о нем самом. Он уже чувствует себя комфортно на площадке, осталось добиться еще более комфортного ощущения в раздевалке. Думаю, скоро ему покажется, что он в команде уже давно», – рассказал форвард Кевин Дюрэнт.
«Все стараются облегчить мне работу. Персонал, главный тренер, все игроки. Все говорят мне быть самим собой.
Кевин Дюрэнт постоянно подбадривает меня, подталкивает меня к активной игре один на один, чтобы я не был односторонним баскетболистом. Это многое говорит о его лидерских качествах», – поделился центровой Ник Ричардс.
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