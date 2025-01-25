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Пол Пирс: «Оклахома» могла бы обменять Чета Холмгрена на Кевина Дюрэнта»

Пол Пирс считает, что «Тандер» следует обменять Чета Холмгрена на Кевина Дюрэнта.

«Знаешь, кто мог бы выменять Кевина Дюрэнта? «Оклахома» могла бы собрать пакет вокруг Чета Холмгрена и вернуть Дюрэнта.

Они играют без Чета, так что легко могли бы обменять его на Дюрэнта. Дюрэнт доказал, что может играть с кем угодно, он может вписаться в любую команду. Он не Леброн, за которого придется отдать всю команду. Дюрэнт может подключиться и играть, куда бы он ни пришел.

Дюрэнт теряет время в «Финиксе». Он еще способен на многое. Он может быть полезен этой молодой команде в течение следующих пяти лет», – сказал чемпион НБА 2008 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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