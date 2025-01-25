Пол Пирс: «Оклахома» могла бы обменять Чета Холмгрена на Кевина Дюрэнта»

Пол Пирс считает, что «Тандер» следует обменять Чета Холмгрена на Кевина Дюрэнта.

«Знаешь, кто мог бы выменять Кевина Дюрэнта ? «Оклахома» могла бы собрать пакет вокруг Чета Холмгрена и вернуть Дюрэнта.

Они играют без Чета, так что легко могли бы обменять его на Дюрэнта. Дюрэнт доказал, что может играть с кем угодно, он может вписаться в любую команду. Он не Леброн, за которого придется отдать всю команду. Дюрэнт может подключиться и играть, куда бы он ни пришел.

Дюрэнт теряет время в «Финиксе ». Он еще способен на многое. Он может быть полезен этой молодой команде в течение следующих пяти лет», – сказал чемпион НБА 2008 года.