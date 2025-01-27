Шон Мэрион раскритиковал Дюрэнта за слова о том, что американцы продолжают доминировать над иностранцами в баскетболе

Шон Мэрион раскритиковал Кевина Дюрэнта за слова о доминировании США .

«Баскетбол – глобальный вид спорта, который постоянно растет. Последние шесть MVP доставались не американцам. Так что подумай о том, что ты только что сказал. В этом году в лиге снова будет иностранный MVP.

Кевин Дюрэнт – один из самых талантливых игроков, я испытываю к нему только любовь и уважение, но, конечно, это его высказывание было очень самонадеянным, очень высокомерным», – считает член Зала славы.

Форвард «Санз» ранее заявил, что американцы продолжают доминировать над иностранцами.

«Иностранцы догнали американцев? Нет, черт возьми. Конечно, нет.

Мы обыграли Сербию трижды этим летом. У них был один матч, в котором они выглядели солидно. Франция обыграла нас один раз, но мы обыграли их в финале. На прошлой Олимпиаде мы тоже обыграли их дважды.

У них есть такие игроки, как Виктор Вембаньяма, Никола Йокич, Яннис Адетокумбо. Вы смотрите на трех игроков и говорите: «Они догнали американцев». Нельзя делать такой вывод по трем игрокам или по одному равному матчу.

Люди пытаюсь раздуть какую-то хрень, хотя на самом деле мы всегда доминировали над этими парнями», – сказал Дюрэнт в середине января.