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Дрэймонд Грин: «Я подлил масла в огонь. Клэй проигнорировал Стефа. Он вышел на матч взбешенным»

Дрэймонд Грин рассказал о матче с «Далласом».

«Голден Стэйт» победил «Мэверикс» в домашней игре. Стеф Карри набрал 37 очков. 12 очков разыгрывающего в концовке матча во время рывка «Уорриорз» позволили команде обыграть гостей со счетом 120:117.

«Я написал Стефу вечером, чтобы он был готов к матчу, сделал все, чтобы сосредоточиться. Пересмотрел трибьют-видео (Клэя Томпсона). Он перезвонил мне сразу, и я постарался подлить масла в огонь. Стеф сказал, что не будет произносить речь перед матчем. Он пытался связаться с Клэем по какому-то поводу, и тот проигнорировал его. Так что он реально взбесился.

Матч не мог пройти лучшим образом. Иногда смеются, что НБА пишет сценарии. Клэй Томпсон был великолепен, провел отличный матч. Но они проиграли. Это было именно то, что нам нужно», – посмеялся Дрэймонд Грин в подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Дрэймонда Грина, ClutchPoints в сети X
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