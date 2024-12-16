Стеф Карри о рейтинге по трехочковым за карьеру: «Реджи Миллер – 5-й? Это дикость, когда я обходил его 3 года назад он был 2-м»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» прокомментировал приближающееся достижение защитника «Далласа» Клэя Томпсона. Бывшему партнеру Карри осталось реализовать 11 дальних бросков, чтобы догнать идущего 5-м Реджи Миллера.
«5-м? Вы сказали 5-м? Когда я догонял его 3 года назад, он был вторым. Это дикость.
Я, Джеймс (Харден), Рэй (Аллен) и кто еще? Дэйм (Лиллард)? Ух ты, я и не знал.
Не уверен в цифрах, но думаю, что Клэй будет в Топ-3 в какой-то момент. Думаю, что это было бы справедливым, если бы мы с Джеймсом и Клэем закончили карьеры на первых трех местах. Это было бы чудесно. Мы передали бы эстафету будущим поколениям. Невероятно, как давно мы с Клэем этим занимаемся», – задумался звездный баскетболист.
У Дэмиана Лилларда – 2683 трехочковых.
У Клэя Томпсона – 2549.
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