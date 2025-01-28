Калеб Лав из Аризоны перевел матч в овертайм броском со своей половины под сирену

В матче NCAA баскетболист исполнил невероятный бросок.

Калеб Лав из Аризоны перевел встречу с Айовой Стэйт в овертайм попаданием со своей половины под сирену при счете 68:71.

В дополнительное время «Уайлдкэтс» победили 86:75.