31 очко, 8 подборов и 4 блок-шота от Влада Голдина помогли Мичигану победить Северо-Западный университет
Влад Голдин провел еще один удачный матч в NCAA.
Центровой набрал 31 очко, 8 подборов и 4 блок-шота, его Мичиган взял верх над командой Северо-Западного университета (80:76).
Россиянин за 38 минут реализовал 9/16 с игры, включая 3/6 с дальней дистанции, 10/12 с линии, в его активе также 8 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
У «Вулверинс» результат 6-1 в конференции Big 10, команда идет в тройке лидеров.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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