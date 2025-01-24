Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»

Владислав Коновалов прокомментировал поражение от «Зенита».

«Самара » уступила дома со счетом 73:106. Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Зенита » Сергей Карасев , на его счету 27 очков (рекорд сезона) при 6 точных из 8 бросков из-за дуги.

«Совсем недавно, в начале января, мы уже играли с «Зенитом», поэтому, конечно, попытались провести работу над ошибками, быть более агрессивными на пик-н-роллах, в проходах и изоляциях, делали упор на защиту против таких игроков, как Карасев и Воронцевич . Но дали им слишком много свободных бросков, особенно Карасеву: один-два броска – и он почувствовал ритм, это опытный игрок, который не прощает ошибок и плохих действий в защите. Много промахов из-под кольца, свободные атаки, простые мячи, упускаем инициативу, не успеваем вернуться назад и выстроить защиту, позволяя гостям набирать легкие очки и уходить в отрыв. Ну, и третья четверть… Уже которую тренировку мы работаем над тем, чтобы проводить третью четверть более агрессивно. Но она никак у нас не получается», – заключил главный тренер «Самары».