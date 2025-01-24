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Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»

Хавьер Паскуаль прокомментировал гостевую встречу с «Самарой».

Хозяева потерпели 10-е поражение подряд (73:106) на фоне потери легионеров и занимают 11-е место в турнире с результатом 7-20.

«Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Если даже посмотреть на цифры, мы сыграли хорошо. Хотя в первой четверти в защите мы и сыграли не так, как должны были. Но посмотрите на количество подборов, количество передач и потерь – хороший баланс во всех показателях», – рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» обновил клубный рекорд сезона по результативным передачам (33). Форвард Сергей Карасев набрал лучшие в сезоне 27 очков. Центровой Винс Хантер оформил первый в текущем чемпионате дабл-дабл (15+12).

«Зенит» в 5-й раз в сезоне преодолел планку в 100 очков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
Винс Хантер
Хавьер Паскуаль
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