Единая лига ВТБ. 27 очков Карасева помогли «Зениту» крупно обыграть «Самару»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел один матч.
«Самара» крупно уступила санкт-петербургскому «Зениту». Сергей Карасев набрал 27 очков, реализовав 6 из 8 трехочковых.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 23-4, УНИКС – 22-5, Зенит – 22-5, Локомотив-Кубань – 20-6, Уралмаш – 14-12, Парма – 12-14, Пари Нижний Новгород – 11-15, Автодор – 10-17, Енисей – 10-17, МБА-МАИ – 8-18, Самара – 7-20, Астана – 0-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем