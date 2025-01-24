Единая лига ВТБ. 27 очков Карасева помогли «Зениту» крупно обыграть «Самару»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел один матч.

«Самара» крупно уступила санкт-петербургскому «Зениту». Сергей Карасев набрал 27 очков, реализовав 6 из 8 трехочковых. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 23-4, УНИКС – 22-5, Зенит – 22-5, Локомотив-Кубань – 20-6, Уралмаш – 14-12, Парма – 12-14, Пари Нижний Новгород – 11-15, Автодор – 10-17, Енисей – 10-17, МБА-МАИ – 8-18, Самара – 7-20, Астана – 0-26. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.