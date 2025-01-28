Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги в 2025 году

Объявлено место проведения «Финала четырех» Евролиги в этом году.

Решающие матчи сезона-24/25 пройдут в Абу-Даби. Столица Объединенных Арабских Эмиратов проведет «Финал четырех» с 23 по 25 мая. Соцсети Евролиги