Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги в 2025 году
Объявлено место проведения «Финала четырех» Евролиги в этом году.
Решающие матчи сезона-24/25 пройдут в Абу-Даби.
Столица Объединенных Арабских Эмиратов проведет «Финал четырех» с 23 по 25 мая.
Соцсети Евролиги
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Евролиги
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