Ти Джей Шортс стал MVP ноября в Евролиге
Евролига назвала MVP ноября.
Им стал разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс. Баскетболист дебютировал в Евролиге в этом сезоне, после того как помог клубу попасть в турнир за счет победы в Еврокубке.
Шортс набирал 19,6 очка и 8,4 передачи в среднем. «Париж» выиграл все 6 матчей турнира в ноябре. Команда идет на 1-м месте с результатом 9-3.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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