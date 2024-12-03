Ти Джей Шортс стал MVP ноября в Евролиге

Евролига назвала MVP ноября.

Им стал разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс. Баскетболист дебютировал в Евролиге в этом сезоне, после того как помог клубу попасть в турнир за счет победы в Еврокубке.

Шортс набирал 19,6 очка и 8,4 передачи в среднем. «Париж » выиграл все 6 матчей турнира в ноябре. Команда идет на 1-м месте с результатом 9-3.