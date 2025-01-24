Эргин Атаман был удален в матче с «Жальгирисом» после второго технического скамейке «Панатинаикоса»

Эргин Атаман заработал необычное удаление в матче Евролиги с «Жальгирисом».

Главный тренер «Панатинаикоса » был удален во время матча 23-го тура Евролиги за несколько минут до завершения третьей четверти, когда его команда уступала 55:63 и греческая скамейка запасных получила второй технический фол. Это привело к автоматическому удалению Атамана , поскольку специалист ранее получил технический во второй 10-минутке.

Атаман пытался оспорить решение, заявив, что его скамейка запасных не сделала ничего плохого, и что на действия судей отреагировал болельщик, который сидел рядом.

Атаман покинул площадку в фирменном стиле, подняв в воздух кулаки и спровоцировав яркую реакцию трибун.

«Пао» выиграл со счетом 89:76.

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