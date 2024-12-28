Шарунас Ясикявичюс заработал удаление в матче с «Партизаном»

Шарунас Ясикявичюс был удален в матче Евролиги.

Главный тренер «Фенербахче » заработал удаление в четвертой четверти встречи с «Партизаном » (81:90).

Литовский специалист был недоволен судейским решением. Он вышел на площадку и стал спорить с рефери, получив два технических. На тот момент его команда уступала 12 очков.

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