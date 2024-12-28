Шарунас Ясикявичюс заработал удаление в матче с «Партизаном»
Шарунас Ясикявичюс был удален в матче Евролиги.
Главный тренер «Фенербахче» заработал удаление в четвертой четверти встречи с «Партизаном» (81:90).
Литовский специалист был недоволен судейским решением. Он вышел на площадку и стал спорить с рефери, получив два технических. На тот момент его команда уступала 12 очков.
BasketNews
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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