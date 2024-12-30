Тео Маледон стал MVP декабря Евролиги
Тео Маледон получил награду самому ценному игроку Евролиги в декабре.
Защитник стал первым баскетболистом «Виллербана», завоевавшим награду MVP месяца.
Маледон набирал 21,2 очка, 5,3 передачи с показателем эффективности PIR в 26,8.
Его клуб завершил декабрь с результатом 4-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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