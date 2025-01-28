«Лейкерс» не намерены включаться в борьбу за Вучевича, Пелтля и Валанчюнаса. От клуба стоит ожидать только «незначительной сделки»

«Лейкерс» не планируют включаться в борьбу за лучших из доступных центровых.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, калифорнийский клуб не будет пытаться выменять Николу Вучевича («Чикаго»), Якоба Пелтля («Торонто») и Йонаса Валанчюнаса («Вашингтон»).

Ранее на неделе Энтони Дэвис выразил надежду, что «озерники» усилят переднюю линию. Дедлайн на обмены намечен на 6 февраля.

По информации журналиста, от «Лейкерс » стоит ждать только «незначительной сделки».