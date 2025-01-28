«Лейкерс» не намерены включаться в борьбу за Вучевича, Пелтля и Валанчюнаса. От клуба стоит ожидать только «незначительной сделки»
«Лейкерс» не планируют включаться в борьбу за лучших из доступных центровых.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, калифорнийский клуб не будет пытаться выменять Николу Вучевича («Чикаго»), Якоба Пелтля («Торонто») и Йонаса Валанчюнаса («Вашингтон»).
Ранее на неделе Энтони Дэвис выразил надежду, что «озерники» усилят переднюю линию. Дедлайн на обмены намечен на 6 февраля.
По информации журналиста, от «Лейкерс» стоит ждать только «незначительной сделки».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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