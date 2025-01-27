«Лейкерс» отказались от планов по Николе Вучевичу и Якобу Пелтлю (Марк Стейн)
«Лейкерс» обозначили приоритеты в приобретении «больших».
Клуб не готов тратиться на кратковременное закрытие проблемных позиций.
По сообщению инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» не будут претендовать на центровых Николу Вучевича («Чикаго», 34 года) и Якоба Пелтля («Торонто», 29 лет). Эти игроки не вписываются в долгосрочную стратегию клуба.
При этом клуб продолжает интересоваться Уокером Кесслером («Юта», 23 года), переход которого, в связи с уровнем запросов «Джаз», маловероятен.
«Лейкерс» определились с этой принципиальной позицией, несмотря на призыв Энтони Дэвиса к приобретению 5-го номера в переднюю линию состава.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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