«Лейкерс» отказались от планов по Николе Вучевичу и Якобу Пелтлю (Марк Стейн)

«Лейкерс» обозначили приоритеты в приобретении «больших».

Клуб не готов тратиться на кратковременное закрытие проблемных позиций.

По сообщению инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» не будут претендовать на центровых Николу Вучевича («Чикаго», 34 года) и Якоба Пелтля («Торонто », 29 лет). Эти игроки не вписываются в долгосрочную стратегию клуба.

При этом клуб продолжает интересоваться Уокером Кесслером («Юта», 23 года), переход которого, в связи с уровнем запросов «Джаз», маловероятен.

«Лейкерс » определились с этой принципиальной позицией, несмотря на призыв Энтони Дэвиса к приобретению 5-го номера в переднюю линию состава.