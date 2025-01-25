«Лейкерс» проявляют интерес к Якобу Пелтлю
«Лейкерс» заинтересованы в приобретении Якоба Пелтля.
На днях «Лейкерс» связались с «Рэпторс» по поводу центрового Якоба Пелтля, сообщает репортер Эван Сайдери.
Клуб может предложить за Пелтля форварда Руи Хатимуру и защитника Джейлена Худа-Шифино, а также драфт-пики. «Торонто» рассмотрит возможность обмена центрового только в случае крупного предложения, отмечает Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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