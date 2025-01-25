«Лейкерс» проявляют интерес к Якобу Пелтлю

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении Якоба Пелтля.

На днях «Лейкерс » связались с «Рэпторс» по поводу центрового Якоба Пелтля , сообщает репортер Эван Сайдери.

Клуб может предложить за Пелтля форварда Руи Хатимуру и защитника Джейлена Худа-Шифино, а также драфт-пики. «Торонто » рассмотрит возможность обмена центрового только в случае крупного предложения, отмечает Сайдери.