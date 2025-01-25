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Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)

«Лейкерс» нацелились на центрового «Буллс».

Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, бигмен «Чикаго» Никола Вучевич является одной из главных целей калифорнийского клуба перед дедлайном.

«Буллс» заинтересованы в обмене 34-летнего черногорца, который набирает 20,1 очка, 10,3 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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