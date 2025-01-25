Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)

«Лейкерс» нацелились на центрового «Буллс».

Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, бигмен «Чикаго » Никола Вучевич является одной из главных целей калифорнийского клуба перед дедлайном.

«Буллс» заинтересованы в обмене 34-летнего черногорца, который набирает 20,1 очка, 10,3 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.