Крис Пол: «Некоторые парни – просто партнеры по команде, но Джей Джей Редик — часть моей семьи»
Крис Пол рассказал о подарке сыновьям ДжейДжей Редика.
«Я провел много лет в этой лиге. Некоторые парни были просто партнерами по команде, но Джей Джей — часть моей семьи. Так что он, его жена, дети... Я знаю, что многие потеряли членов семьи, дома и все такое. Но когда речь идет о близких тебе людях, это вызывает особые чувства.
Джей Джей – настоящий боец, мы оба ненавидим проигрывать. Но сегодня я сказал ему, что хочу сделать это для его парней. Я знаю, что они ярые поклонники баскетбола. Они оказались в сложной ситуации», – сказал Пол.
Разыгрывающий «Сперс» вместе с одноклубником Виктором Вембаньямой подарили майки с автографами сыновьям главного тренера «Лейкерс» после матча в Лос-Анджелесе. У Редика сгорел дом во время пожара в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт LoJo Media в соцсети X
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