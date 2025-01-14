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Крис Пол: «Некоторые парни – просто партнеры по команде, но Джей Джей Редик — часть моей семьи»

Крис Пол рассказал о подарке сыновьям ДжейДжей Редика.

«Я провел много лет в этой лиге. Некоторые парни были просто партнерами по команде, но Джей Джей — часть моей семьи. Так что он, его жена, дети... Я знаю, что многие потеряли членов семьи, дома и все такое. Но когда речь идет о близких тебе людях, это вызывает особые чувства.

Джей Джей – настоящий боец, мы оба ненавидим проигрывать.  Но сегодня я сказал ему, что хочу сделать это для его парней. Я знаю, что они ярые поклонники баскетбола. Они оказались в сложной ситуации», – сказал Пол.

Разыгрывающий «Сперс» вместе с одноклубником Виктором Вембаньямой подарили майки с автографами сыновьям главного тренера «Лейкерс» после матча в Лос-Анджелесе. У Редика сгорел дом во время пожара в Лос-Анджелесе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт LoJo Media в соцсети X
logoКрис Пол
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
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