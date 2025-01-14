Вембаньяма и Крис Пол подарили майки с автографами сыновьям Джей Джей Редика. У тренера «Лейкерс» сгорел дом во время пожара в Лос-Анджелесе
Звезды «Сперс» порадовали сыновей Джей Джей Редика.
Виктор Вембаньяма и Крис Пол подарили майки с автографами сыновьям главного тренера «Лейкерс» после матча в Лос-Анджелесе.
У Редика сгорел дом во время крупного пожара в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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