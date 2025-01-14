Вембаньяма и Крис Пол подарили майки с автографами сыновьям Джей Джей Редика. У тренера «Лейкерс» сгорел дом во время пожара в Лос-Анджелесе

Звезды «Сперс» порадовали сыновей Джей Джей Редика.

Виктор Вембаньяма и Крис Пол подарили майки с автографами сыновьям главного тренера «Лейкерс » после матча в Лос-Анджелесе.

У Редика сгорел дом во время крупного пожара в Лос-Анджелесе.