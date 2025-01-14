Джей Джей Редик о жесте Пола и Вембаньямы: «Было так мило с их стороны сделать подобное»

Джей Джей Редик отреагировал на красивый жест Криса Пола.

Разыгрывающий «Сперс» вместе с одноклубником Виктором Вембаньямой подарили майки с автографами сыновьям главного тренера «Лейкерс » после матча в Лос-Анджелесе.

У тренера «Лейкерс» сгорел дом во время пожара в Лос-Анджелесе.

«Крис мне как брат. Когда проводишь много времени в лиге, у вас появляется круг людей, которые вам нравятся, людей, которых вы любите, а затем вы становитесь братьями – и Крис входит в этот близкий круг людей, которых можно назвать братьями.

Он позвонил мне сегодня днем ​​и сказал: «Мы с Виком независимо от результата подойдем к парням и отдадим свои майки». Он прекрасно знает, что они большие фанаты НБА . Я два года вел подкаст из дома, все игроки приходили к нам в гости. Парни либо получали майку, либо им подписывали карточку… и они все это потеряли. Было так мило с их стороны сделать подобное», – заявил главный тренер «озерников».