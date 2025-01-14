Джей Джей Редик о жесте Пола и Вембаньямы: «Было так мило с их стороны сделать подобное»
Разыгрывающий «Сперс» вместе с одноклубником Виктором Вембаньямой подарили майки с автографами сыновьям главного тренера «Лейкерс» после матча в Лос-Анджелесе.
У тренера «Лейкерс» сгорел дом во время пожара в Лос-Анджелесе.
«Крис мне как брат. Когда проводишь много времени в лиге, у вас появляется круг людей, которые вам нравятся, людей, которых вы любите, а затем вы становитесь братьями – и Крис входит в этот близкий круг людей, которых можно назвать братьями.
Он позвонил мне сегодня днем и сказал: «Мы с Виком независимо от результата подойдем к парням и отдадим свои майки». Он прекрасно знает, что они большие фанаты НБА. Я два года вел подкаст из дома, все игроки приходили к нам в гости. Парни либо получали майку, либо им подписывали карточку… и они все это потеряли. Было так мило с их стороны сделать подобное», – заявил главный тренер «озерников».
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