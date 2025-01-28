Дрэймонд Грин на этой неделе вернется к тренировкам

Дрэймонд Грин восстановился от травмы.

Форвард «Голден Стэйт » вернется к тренировкам на этой неделе.

Грин получил разрешение частично вернуться к общекомандным занятиям после того, как отсутствовал в последних четырех матчах из-за растяжения икроножной мышцы.

Дрэймонд получил повреждение 18 января в первые три минуты победного матча с «Вашингтоном». Он уже приступил к выполнению легких упражнений на площадке.