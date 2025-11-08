Айзейя Хартенштайн: «Все идет под откос, когда команды начинают зацикливаться на защите титула»

Айзейя Хартенштайн обрисовал настрой «Тандер».

Действующий чемпион НБА «Оклахома» начала сезон с 9-1, центровой Айзейя Хартенштайн рассказал о настрое команды на сезон.

«Мы не забегаем вперед. Все идет под откос, когда команды начинают зацикливаться на защите титула.

Мы намерены сконцентрироваться на «регулярке», идти шаг за шагом. Повторять путь прошлого чемпионата.

Марк (Дэйгнолт) говорит об этом каждый день, о постоянстве в подходе. У нас отличный коллектив, все на одной волне», – заключил баскетболист.