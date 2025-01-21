Дрэймонд Грин пропустит как минимум одну неделю

Дрэймонд Грин выбыл с травмой.

Форвард «Уорриорз» пропустит как минимум одну неделю из-за растяжения левой икроножной мышцы.

Грин в субботу вернулся после того, как пропустил три предыдущих матча из-за болезни и проблем со спиной. Во встрече с «Уизардс» он отыграл всего 3 минуты и травмировал мышцу ноги.

МРТ выявила растяжение средней степени. Через неделю состоится повторное обследование.