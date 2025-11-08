  • Спортс
Донован Митчелл и Тайриз Макси – лучшие, задняя линия «Бостона» – худшая по сочетанию трехочковых попыток и точности из-за дуги

Картина «снайперов» НБА оказалась неожиданной на старте сезона.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри лидирует в НБА по количеству трехочковых попыток на старте чемпионата, однако пока не идет в лидерах по точности.

Лучшими пока оказались защитники Донован Митчелл («Кливленд») и Тайриз Макси («Филадельфия»).

Игроки основной задней линии «Бостона» – Деррик Уайт и Пэйтон Притчард – много бросают из-за дуги с низким процентом.

Защитник «Далласа» Клэй Томпсон неудачно начал чемпионат с низкими показателями и точности, и дальних бросков. Клуб временно перевел игрока на скамейку запасных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA University
