  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин о Джордане Пуле: «Знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ»
19

Дрэймонд Грин о Джордане Пуле: «Знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ»

Дрэймонд Грин пояснил свой ответ на комментарий Джордана Пула.

«Прошло три года, пора двигаться дальше. Мне действительно очень жаль. Его заявление выглядело так, будто он ждет какого-то сочувствия. Отпусти ситуацию, бро. Ничего не изменишь.

Мне жаль. Мне не стоило бить его. Но это случилось, давай забудем об этом. Я уже извинился. Порой я размышляю об этом и разрываюсь между двумя правдами. Я знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ.

Наверное, ответ находится где-то по середине. Мне не стоило вырубать его таким образом, но это была естественная реакция», – сказал форвард «Голден Стэйт».

Ранее после матча между «Голден Стэйт» и «Вашингтоном» защитник «Уизардс» Джордан Пул сказал о бывших одноклубниках: «Я очень хорошо отношусь к этим парням. К большинству этих парней». Грин отреагировал в соцсетях: «Мне очень жаль».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дрэймонда Грина в соцсети X
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoВашингтон
logoДжордан Пул
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга пропустит больше времени, чем предполагалось. Брандин Подземски может вернуться на этой неделе
221 января, 13:48
Дрэймонд Грин пропустит как минимум одну неделю
421 января, 04:19
Дрэймонд Грин пропустит матч с «Селтикс», участие Стефа Карри под вопросом
320 января, 04:45
«Мне действительно жаль». Дрэймонд Грин ответил на послематчевое интервью Джордана Пула
819 января, 08:49
Рекомендуем
Главные новости
Паоло Банкеро: «Я еще близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации»
24 минуты назад
Жоан Пласа стал главным тренером «Андорры»
55 минут назадФото
«Должен был сделать это уже давно». Кайри Ирвинг набрал 18000 очков за карьеру в НБА
1сегодня, 09:59
Джо Маззулла о «Клипперс»: «Считать их легкими противниками – значит не уважать тренера-чемпиона и коллектив очень хороших баскетболистов»
1сегодня, 09:48
29+11+6 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Атланту»
1сегодня, 09:25Видео
Джейлен Джонсон и Кэйсон Уоллес – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 января
1сегодня, 09:05Видео
НБА. «Индиана» сыграет с «Сан-Антонио» в Париже, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
1сегодня, 08:59
Евролига. «Панатинаикос» примет «Жальгирис», «Виртус» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:45
Джейсон Кидд о восстановлении Луки Дончича: «Он движется в нужном направлении»
2сегодня, 08:31
Адам Сильвер: «США должны сделать упор на свободе слова, в том числе в области политических высказываний игроков НБА»
15сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
39 минут назадФото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
сегодня, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
вчера, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
вчера, 19:57
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
вчера, 16:38
Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»
вчера, 15:39
«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
вчера, 15:27Видео
Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»
1вчера, 13:52
Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января
вчера, 13:45
Никола Миротич пропустит как минимум две недели из-за травмы бедра
вчера, 13:22
Рекомендуем