Дрэймонд Грин о Джордане Пуле: «Знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ»

Дрэймонд Грин пояснил свой ответ на комментарий Джордана Пула.

«Прошло три года, пора двигаться дальше. Мне действительно очень жаль. Его заявление выглядело так, будто он ждет какого-то сочувствия. Отпусти ситуацию, бро. Ничего не изменишь.

Мне жаль. Мне не стоило бить его. Но это случилось, давай забудем об этом. Я уже извинился. Порой я размышляю об этом и разрываюсь между двумя правдами. Я знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ.

Наверное, ответ находится где-то по середине. Мне не стоило вырубать его таким образом, но это была естественная реакция», – сказал форвард «Голден Стэйт».

Ранее после матча между «Голден Стэйт » и «Вашингтоном » защитник «Уизардс» Джордан Пул сказал о бывших одноклубниках: «Я очень хорошо отношусь к этим парням. К большинству этих парней». Грин отреагировал в соцсетях: «Мне очень жаль».