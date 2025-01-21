Джонатан Куминга пропустит больше времени, чем предполагалось. Брандин Подземски может вернуться на этой неделе
Куминга, скорее всего, пропустит больше времени, чем изначально предполагалось.
Джонатан Куминга травмировался 4 января. Сообщалось, что форвард «Голден Стэйт» пропустит три недели из-за сильного растяжения связок правого голеностопного сустава.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр рассчитывает, что защитник Брэндин Подземски вернется на этой неделе после травмы мышцы брюшной полости.
Дрэймонд Грин выбыл как минимум на одну неделю из-за растяжения левой икроножной мышцы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем