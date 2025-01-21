  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонатан Куминга пропустит больше времени, чем предполагалось. Брандин Подземски может вернуться на этой неделе
0

Джонатан Куминга пропустит больше времени, чем предполагалось. Брандин Подземски может вернуться на этой неделе

Куминга, скорее всего, пропустит больше времени, чем изначально предполагалось.

Джонатан Куминга травмировался 4 января. Сообщалось, что форвард «Голден Стэйт» пропустит три недели из-за сильного растяжения связок правого голеностопного сустава.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр рассчитывает, что защитник Брэндин Подземски вернется на этой неделе после травмы мышцы брюшной полости.

Дрэймонд Грин выбыл как минимум на одну неделю из-за растяжения левой икроножной мышцы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoБрэндин Подземски
травмы
logoДрэймонд Грин
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Тейтум не обратил внимания на Стива Керра, который проходил мимо и хотел поздороваться
6сегодня, 10:11Видео
НБА. «Мемфис» вырвал победу у «Миннесоты», «Голден Стэйт» проиграл «Бостону» с разницей «-40» и другие результаты
165сегодня, 06:15
Стив Керр о разгроме от «Бостона»: «Нам нужно смыть это в унитаз и подготовиться к «Сакраменто»
11сегодня, 05:54
Стефен Карри: «Когда не можем набирать очки, то теряем дух, теряем жизнь, теряем конкурентоспособность»
7сегодня, 05:41
Рекомендуем
Главные новости
«Хьюстон» и «Портленд» ведут переговоры по Роберту Уильямсу
110 минут назад
Омари Спеллмен покинул «Зенит»
29 минут назад
Чендлер Парсонс: «Энтони Эдвардс – самый зрелищный игрок в НБА»
349 минут назад
«Не хватает ярких звезд». Журналист Боб Райан объяснил, почему в НБА исчезают принципиальные соперничества
5сегодня, 18:28
Кевин Дюрэнт о финальной серии 2017 года: «Это был пик баскетбола»
10сегодня, 18:05
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Баффалос»
сегодня, 17:39
«Лейкерс» не планируют обменивать оба своих пика первого раунда
14сегодня, 17:33
Единая лига ВТБ. «Енисей» на выезде победил «Астану», отыграв отставание в 17 очков
2сегодня, 17:18
Джеремайя Мартин выбыл на несколько недель из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 17:01
Энтони Эдвардс смазал 12 подряд бросков на победу или на равный счет на последних 5 секундах. Больше промахов только у Леброна Джеймса
14сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Тиммы: «Либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват в смерти собаки, и все мои связи с ними оборвались»
333 минуты назад
Еврокубок. «Клуж» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» примет «Тренто»
сегодня, 17:22Live
Иван Ухов: «Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Алексей Швед, не будет»
сегодня, 16:27
Алексей Швед о 2-м номере: «У моего папы день рождения 2 января, и такого номера у меня еще не было»
сегодня, 16:10
Амен Томпсон о поражении от брата Осара: «Даже не буду открывать телефон»
7сегодня, 15:44
Андрей Кириленко: «Без Марии Крымовой будет очень тяжело МБА в «Финале четырех» Кубка России и нашей сборной на турнире в Белоруссии»
сегодня, 15:28
Дуэйн Вашингтон вернулся после 10-дневного отсутствия из-за вируса
сегодня, 14:33
Бруну Фернанду надеется продолжить выступать в НБА
1сегодня, 13:14
Долтон Хоммес из «Парижа» возобновил тренировки после пропуска 4 с половиной месяцев
сегодня, 09:59
«Отдавайте свои чертовы голоса». Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за Кейда Каннингема на Матч звезд
2сегодня, 04:44Видео
Рекомендуем