«Финикс» пытался включить Юсуфа Нуркича в обмен с «Шарлотт»

«Санз» пытались обменять Юсуфа Нуркича в «Хорнетс».

«Финикс » хотел включить центрового в сделку с «Шарлотт » и получить за него форварда Коди Мартина, сообщает HoopsHype.

Ранее сообщалось, что «Санз» договорились об обмене с «Шарлотт». Центровой Ник Ричардс станет игроком «Финикса», «Шарлотт» получит форварда Джоша Окоги и три пика второго раунда.