«Финикс» пытался включить Юсуфа Нуркича в обмен с «Шарлотт»
«Санз» пытались обменять Юсуфа Нуркича в «Хорнетс».
«Финикс» хотел включить центрового в сделку с «Шарлотт» и получить за него форварда Коди Мартина, сообщает HoopsHype.
Ранее сообщалось, что «Санз» договорились об обмене с «Шарлотт». Центровой Ник Ричардс станет игроком «Финикса», «Шарлотт» получит форварда Джоша Окоги и три пика второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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