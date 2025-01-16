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«Финикс» пытался включить Юсуфа Нуркича в обмен с «Шарлотт»

«Санз» пытались обменять Юсуфа Нуркича в «Хорнетс».

«Финикс» хотел включить центрового в сделку с «Шарлотт» и получить за него форварда Коди Мартина, сообщает HoopsHype.

Ранее сообщалось, что «Санз» договорились об обмене с «Шарлотт». Центровой Ник Ричардс станет игроком «Финикса», «Шарлотт» получит форварда Джоша Окоги и три пика второго раунда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
logoФиникс
logoНБА
logoЮсуф Нуркич
logoДжош Окоги
logoШарлотт
возможные переходы
logoНик Ричардс
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