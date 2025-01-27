«Голден Стэйт» не хочет отдавать драфт-пик 1-го раунда за Николу Вучевича, продолжает вести переговоры по обмену центрового

«Уорриорз» продолжают интересоваться Николой Вучевичем.

34-летний центровой «Чикаго » набирает 20,1 очка, 10,3 подбора и 3,4 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 40,6% трехочковых бросков.

«Буллз» просят за него драфт-пик первого раунда.

По сообщению инсайдера Марка Стейна, «Голден Стэйт » остается среди наиболее активно интересующихся баскетболистом клубов, но при этом не готов расставаться с запрашиваемым активом. «Уорриорз» продолжают предлагать драф-пики 2-го раунда.

Клуб находится в критическом положении, находясь вне зоны плей-ин с результатом 22-23.