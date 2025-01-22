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«Чикаго» получает предложения по Заку Лавину и Николе Вучевичу

«Буллс» получают предложения по обмену Зака Лавина и Николы Вучевича.

«Чикаго» принимает звонки от других команд лиги относительно атакующего защитника Зака ​​Лавина и центрового Николы Вучевича.

Лавин в этом сезоне восстановил свою ценность на рынке, набирая 24 очка, 4,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч при рекордных в карьере 51,4% с игры и 45% из-за дуги.

Сообщается, что «Голден Стэйт» входит в число команд, проявляющих наибольший интерес к Вучевичу. В этом сезоне черногорец набирает 20,3 очка, 10,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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