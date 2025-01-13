Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» снова на вершине, «Оклахома» и «Бостон» – в Топ-3
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Кливленд» вернулся на 1-е место после победы над «Тандер» в очной встрече.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 2)
«Оклахома» (1)
«Бостон» (3)
«Хьюстон» (5)
«Мемфис» (6)
«Нью-Йорк» (4)
«Денвер» (7)
«Индиана» (12)
«Миннесота» (11)
«Клипперс» (8)
«Даллас» (9)
«Лейкерс» (10)
«Милуоки» (16)
«Орландо» (13)
«Сакраменто» (19)
«Майами» (14)
«Голден Стэйт» (17)
«Детройт» (21)
«Финикс» (23)
«Сан-Антонио» (15)
«Атланта» (18)
«Чикаго» (22)
«Филадельфия» (20)
«Портленд» (25)
«Юта» (26)
«Бруклин» (24)
«Новый Орлеан» (28)
«Торонто» (27)
«Шарлотт» (30)
«Вашингтон» (29)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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