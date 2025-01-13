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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» снова на вершине, «Оклахома» и «Бостон» – в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» вернулся на 1-е место после победы над «Тандер» в очной встрече.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 2)

  2. «Оклахома» (1)

  3. «Бостон» (3)

  4. «Хьюстон» (5)

  5. «Мемфис» (6)

  6. «Нью-Йорк» (4)

  7. «Денвер» (7)

  8. «Индиана» (12)

  9. «Миннесота» (11)

  10. «Клипперс» (8)

  11. «Даллас» (9)

  12. «Лейкерс» (10)

  13. «Милуоки» (16)

  14. «Орландо» (13)

  15. «Сакраменто» (19)

  16. «Майами» (14)

  17. «Голден Стэйт» (17)

  18. «Детройт» (21)

  19. «Финикс» (23)

  20. «Сан-Антонио» (15)

  21. «Атланта» (18)

  22. «Чикаго» (22)

  23. «Филадельфия» (20)

  24. «Портленд» (25)

  25. «Юта» (26)

  26. «Бруклин» (24)

  27. «Новый Орлеан» (28)

  28. «Торонто» (27)

  29. «Шарлотт» (30)

  30. «Вашингтон» (29)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНовый Орлеан
logoКливленд
logoНБА
logoМемфис
logoСан-Антонио
logoБруклин
logoТоронто
logoЮта
logoМилуоки
logoОрландо
logoДенвер
logoПортленд
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoХьюстон
logoГолден Стэйт
logoНью-Йорк
logoИндиана
logoСакраменто
logoМиннесота
logoЧикаго
logoБостон
logoЛейкерс
logoШарлотт
logoМайами
logoКлипперс
logoОклахома-Сити
logoАтланта
logoФиникс
logoДаллас
logoДетройт
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