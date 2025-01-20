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Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» забрала лидерство у «Кливленда», «Хьюстон» поднялся в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Реванш «Оклахомы» во втором матче с «Кливлендом» привел ее на 1-е место в рейтинге. Серия неудач «Бостона» выбила чемпиона из тройки лучших. «Орландо» потерял 6 позиций в результате 3 поражений подряд и 5 в последних 6 матчах.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 2)

  2. «Кливленд» (1)

  3. «Хьюстон» (4)

  4. «Бостон» (3)

  5. «Мемфис» (5)

  6. «Денвер» (7)

  7. «Нью-Йорк» (6)

  8. «Индиана» (8)

  9. «Клипперс» (10)

  10. «Миннесота» (9)

  11. «Милуоки» (13)

  12. «Даллас» (11)

  13. «Сакраменто» (15)

  14. «Лейкерс» (12)

  15. «Майами» (16)

  16. «Голден Стэйт» (17)

  17. «Атланта» (21)

  18. «Финикс» (19)

  19. «Детройт» (18)

  20. «Орландо» (14)

  21. «Сан-Антонио» (20)

  22. «Филадельфия» (23)

  23. «Новый Орлеан» (27)

  24. «Портленд» (24)

  25. «Чикаго» (22)

  26. «Торонто» (28)

  27. «Юта» (25)

  28. «Бруклин» (26)

  29. «Шарлотт» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoДетройт
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
logoАтланта
logoСан-Антонио
logoБостон
logoЮта
logoМемфис
logoЛейкерс
logoХьюстон
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoОрландо
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoИндиана
logoТоронто
logoБруклин
logoМиннесота
logoМайами
logoФиникс
logoКливленд
logoКлипперс
logoСакраменто
logoДаллас
logoВашингтон
logoНовый Орлеан
logoШарлотт
logoПортленд
logoЧикаго
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