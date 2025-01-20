Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» забрала лидерство у «Кливленда», «Хьюстон» поднялся в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Реванш «Оклахомы» во втором матче с «Кливлендом » привел ее на 1-е место в рейтинге. Серия неудач «Бостона » выбила чемпиона из тройки лучших. «Орландо» потерял 6 позиций в результате 3 поражений подряд и 5 в последних 6 матчах.

Полный рейтинг: