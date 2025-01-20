Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» забрала лидерство у «Кливленда», «Хьюстон» поднялся в Топ-3
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
Реванш «Оклахомы» во втором матче с «Кливлендом» привел ее на 1-е место в рейтинге. Серия неудач «Бостона» выбила чемпиона из тройки лучших. «Орландо» потерял 6 позиций в результате 3 поражений подряд и 5 в последних 6 матчах.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 2)
«Кливленд» (1)
«Хьюстон» (4)
«Бостон» (3)
«Мемфис» (5)
«Денвер» (7)
«Нью-Йорк» (6)
«Индиана» (8)
«Клипперс» (10)
«Миннесота» (9)
«Милуоки» (13)
«Даллас» (11)
«Сакраменто» (15)
«Лейкерс» (12)
«Майами» (16)
«Голден Стэйт» (17)
«Атланта» (21)
«Финикс» (19)
«Детройт» (18)
«Орландо» (14)
«Сан-Антонио» (20)
«Филадельфия» (23)
«Новый Орлеан» (27)
«Портленд» (24)
«Чикаго» (22)
«Торонто» (28)
«Юта» (25)
«Бруклин» (26)
«Шарлотт» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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