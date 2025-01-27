Деджонте Мюррэй пройдет обследование в связи с повреждением правой руки

Деджонте Мюррэй получил травму руки.

Защитник «Нового Орлеана» пройдет дополнительное обследование в связи с повреждением указательного пальца правой руки.

Мюррэй вынужден был пропустить встречу с «Хорнетс» в субботу.

Ранее Деджонте пропустил 17 матчей из-за перелома левой руки, но затем выходил во всех играх «Пеликанс» после возвращения в строй.