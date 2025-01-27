Деджонте Мюррэй пройдет обследование в связи с повреждением правой руки
Деджонте Мюррэй получил травму руки.
Защитник «Нового Орлеана» пройдет дополнительное обследование в связи с повреждением указательного пальца правой руки.
Мюррэй вынужден был пропустить встречу с «Хорнетс» в субботу.
Ранее Деджонте пропустил 17 матчей из-за перелома левой руки, но затем выходил во всех играх «Пеликанс» после возвращения в строй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эндрю Лопеса
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