Многие игроки и сотрудники «Гризлис» в последние дни имеют дело с ОРВИ. Команда победила «Пеликанс» без Морэнта и Альдамы
«Мемфис» оказался в затруднительной ситуации из-за эпидемии в команде.
Как сообщает ESPN, многие игроки и сотрудники «Гризлис» в последние дни заразились ОРВИ. В пятницу клуб из Теннесси провел встречу с «Пеликанс» без Джа Морэнта и Санти Альдамы.
Несмотря на потери, «Мемфис» победил со счетом 139:126.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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