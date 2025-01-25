Многие игроки и сотрудники «Гризлис» в последние дни имеют дело с ОРВИ. Команда победила «Пеликанс» без Морэнта и Альдамы

«Мемфис» оказался в затруднительной ситуации из-за эпидемии в команде.

Как сообщает ESPN, многие игроки и сотрудники «Гризлис» в последние дни заразились ОРВИ. В пятницу клуб из Теннесси провел встречу с «Пеликанс» без Джа Морэнта и Санти Альдамы .

Несмотря на потери, «Мемфис » победил со счетом 139:126.