«Орландо», «Мемфис», «Шарлотт», «Юта» и «Новый Орлеан» в Топ-5 команд, которые наиболее пострадали от травм в сезоне-24/25
Представлен рейтинг команд, на которых наиболее сильно сказались травмы игроков.
Согласно коэффициенту влияния травм на результаты (Wins Above Replacement), повреждения на данном этапе регулярного чемпионата более остальных затронули «Орландо», «Мемфис», «Шарлотт», «Юту» и «Новый Орлеан».
Также в таблице представлены данные по количеству пропущенных игроками матчей и минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Sravan
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