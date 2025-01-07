Зайон Уильямсон может вернуться в сегодняшнем матче против «Миннесоты»

Зайон Уильямсон близок к возвращению в строй после двухмесячного перерыва.

Звездный форвард «Нового Орлеана» может выйти на паркет уже во вторник в матче против «Миннесоты». «Пеликанс» объявили, что статус Уильямсона , который возобновил тренировки на прошлой неделе, повышен до «под вопросом».

Уильямсон не играл с 6 ноября из-за растяжения задней поверхности левого бедра, пропустив последние 27 матчей команды.