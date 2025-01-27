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Норман Пауэлл: «Считаю себя игроком уровня Матча звезд НБА»

Норман Пауэлл честно оценил уровень своей игры в текущем сезоне.

«Считаю себя игроком уровня Матча звезд, я играл на этом уровне весь сезон. Честно говоря, не люблю рассуждать о себе, но все же цифры говорят сами за себя, показывают мой вклад и эффективность.

Я вижу себя игроком Матча звезд, я хочу быть на Матче звезд. Ожидаю, что так и будет», – признался форвард «Клипперс».

Пауэлл в среднем набирает 23,9 очка, 3,5 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата за матч, реализуя 43,1% трехочковых.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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