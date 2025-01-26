Джеймс Харден о возможном попадании на Матч всех звезд: «Это будет много значить для меня»
Джеймс Харден признался, что хотел бы попасть на Матч всех звезд 2025 года.
«Это будет много значить для меня.
По-моему, это будет мое 10-е или 11-е участие в Матче всех звезд. И просто быть одним из 24 лучших игроков в лиге – это большая честь. Мне кажется, что я заслуживаю этого, но я не буду проводить кампанию в поддержку самого себя. Я просто выхожу на паркет, работаю, и будь что будет», – сказал разыгрывающий «Клипперс».
Харден не попал в стартовые пятерки команд Матча всех звезд по итогам голосования, но может быть выбран тренерами в качестве запасного игрока.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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